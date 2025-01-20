Рейс из Сургута в Казань перенесли из-за атак беспилотников

Сегодня утром, 20 января, самолет Utair, следовавший из Сургута в Казань, сделал круг в небе и вернулся в аэропорт. Причиной этого стало временное закрытие аэропорта Казани из-за угроз БПЛА, сообщает «Муксун.fm».

«20 января международный аэропорт «Казань» имени Г. Тукая по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе воздушной гавани.

Правительство Республики Татарстан также подтвердило информацию об атаке БПЛА.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий атаки», – указали в пресс-службе правительства Республики Татарстан.

В настоящий момент время вылета самолета Сургут-Казань перенесли на 14:30.