Глава Сургута принял участие в крещенских купаниях

Глава Сургута Максим Слепов принял участие в традиционных крещенских купаниях и поздравил горожан с праздником.

«С Крещением Господним! Больше 15 лет вместе с православными сургутянами принимаю участие в крещенских купаниях. По традиции, после службы окунулся в купели при храме Георгия Победоносца. Крещенские купания – это сугубо личное дело каждого. Сегодня погода чудная. Самая экстремальная температура в моей практике крещенского погружения была в этот день за минус тридцать. Пока здоровье позволяет – окунаюсь на улице. Для меня это важно с точки зрения поддержания внутреннего энергетического заряда. С праздником, сургутяне! Желаю силы духа, душевной чистоты и хорошего настроения!»

Губернатор Югры Руслан Кухарук также окунулся в прорубь и поздравил югорчан с православным праздником.