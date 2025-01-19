В Сургуте при пожаре в дачном кооперативе погибли два подростка

Рано утром, 19 января, в СОТ «Чернореченский» загорелся дом. Огонь полностью охватил здание. После его тушения спасатели обнаружили тела двух подростков 15 и 16 лет, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

По предварительной версии Следственного комитета, возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Прокуратурой г. Сургута организована проверка по факту пожара 19 января 2025 года в СОТ «Чернореченский», в результате которого погибли двое детей», – передает пресс-служба окружной прокуратуры.

На месте работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.