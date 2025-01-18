Сургут расширяет авиасообщение с восемью городами

Жители Сургута получили больше возможностей для доступных перелетов. Восемь субсидируемых авиарейсов свяжут город с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами. Об этом сообщили URA.RU в аэропорту Сургута.
Направления субсидируемых рейсов:
- Барнаул – Сургут
- Бугульма – Сургут
- Горно-Алтайск – Сургут
- Красноярск – Сургут
- Пермь – Сургут
- Сургут – Тобольск
- Сургут – Челябинск
- Чебоксары – Сургут
Субсидии на маршруты выделяются из бюджета ХМАО и регионов назначения, что позволит снизить стоимость билетов. Полеты будут выполняться дважды в неделю, а рейсы запланированы на два периода: с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года.