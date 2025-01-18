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​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута

Сургут расширяет авиасообщение с восемью городами

​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута
Фото: ru.freepik.com

Жители Сургута получили больше возможностей для доступных перелетов. Восемь субсидируемых авиарейсов свяжут город с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами. Об этом сообщили URA.RU в аэропорту Сургута.

Направления субсидируемых рейсов:

  • Барнаул – Сургут
  • Бугульма – Сургут
  • Горно-Алтайск – Сургут
  • Красноярск – Сургут
  • Пермь – Сургут
  • Сургут – Тобольск
  • Сургут – Челябинск
  • Чебоксары – Сургут

Субсидии на маршруты выделяются из бюджета ХМАО и регионов назначения, что позволит снизить стоимость билетов. Полеты будут выполняться дважды в неделю, а рейсы запланированы на два периода: с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 142, комментариев: 0
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