Сургутский район сохраняет статус самого читающего муниципалитета в Югре

В 2024 году Сургутский район в четвертый раз признали «Самым читающим муниципалитетом Югры». За год в рядах книголюбов появилось 999 человек, а их общее число достигло 30 317. Вместе они прочли почти 500 тысяч книг. Об этом рассказал в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Если бы все покупали издания, а не брали из фондов, то суммарно потратили бы на это порядка 248 млн рублей. В 2024 году для заядлых читателей и новичков были приобретены более 10 тысяч новых книг», – отметил он.

За прошедший год фонды районных библиотек пополнились более чем 10 тысячами новых книг. Обновились библиотеки в Русскинской и Высокомысовской, а в Лянторе открылась молодежная библиотека.

Значимым событием стал юбилейный десятый фестиваль «PROчтение», который собрал более 400 участников. В конкурсах было представлено 435 работ, включая фото, видеообзоры книг, мультфильмы и выступления чтецов. Среди приглашенных гостей – сценарист «Смешариков» Игорь Шевчук, мультипликатор Наталья Соколова и костюмер Виолетта Вяземская.