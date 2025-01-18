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В аэропорту Сургута задержали трех пьяных дебоширов

Три пьяных дебошира из аэропорта Сургута провели ночь в изоляторе

В аэропорту Сургута задержали трех пьяных дебоширов
Фото: freepik

Вечером 15 января транспортные полицейские задержали трех нетрезвых пассажиров, нарушавших порядок в аэропорту Сургута. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по УрФО.

«Нарушители размахивали руками, выражались грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих мужчины не реагировали. Транспортные полицейские доставили нарушителей в Линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута и направили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению экспертизы, у 46-летнего нарушителя обнаружили 0,371 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, результат второго пассажира также оказался положительным – 0,445 мг/л», – передают в источнике.

Позже полицейские задержали еще одного дебошира – 38-летнего жителя Башкортостана. Он также был пьян и громко матерился. Медосвидетельствование выявило 0,8 мг/л алкоголя.

На всех задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Они провели ночь в изоляторе, а теперь должны заплатить штраф.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 148, комментариев: 0
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