В Сургуте полиция провела рейд по мигрантам в мечети

Полиция Сургута совместно с сотрудниками Росгвардии провела рейд по мигрантам в мечети на улице Сосновой. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«Спецподразделения Росгвардии работают в мечети в Сургуте, они сопровождают сотрудников полиции», ‒ рассказал собеседник издания.

Мероприятие было направлено на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту. По словам сотрудников полиции, такие рейды происходят ежедневно ‒ правоохранители проверяют объекты массового скопления людей и выявляют нарушителей.