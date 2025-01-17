Общественный транспорт Сургута приведут к единому стилю

В Сургуте обновят дизайн автобусов и приведут общественный транспорт к единому стилю. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своем телеграм-канале.

«Сейчас готовим необходимую документацию. С конца января начнется активная фаза брендирования. В разработке дизайна участвовали студенты Сургутского института экономики, управления и права», – поделился мэр.

Символика города появится на 50 автобусах, один из которых уже оформлен. Остальные планируют привести к новому стилю до конца февраля.

«Поставил задачу, чтобы новые десять автобусов, прибывшие недавно, были оформлены до выхода на маршруты», – отметил Слепов.

Он также сообщил, что новые автобусы закрепят за конкретным маршрутом, а внутри каждого разместят информационную панель с указанием остановок.