Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 января

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

На литературной субботе сургутяне обсудят не только рассказы А.П. Чехова «Хамелеон» и «Пересолил», но и их экранизации. Также в игре «Проверяя факты» посетителям библиотеки нужно будет определить правдивость тех или иных утверждений из мира литературы

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Экскурсия и мастер-класс по выставке Натальи Усовой

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители Сургута могут посетить увлекательную экскурсию по персональной выставке художницы Натальи Усовой. Также она проведет мастер-класс по рисованию птиц.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до четырех лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 0+

Электронная симфония

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 18:00.

Впервые на одной сцене выступят диджей и продюсер электронной танцевальной музыки Александр Комаров и музыканты симфонического оркестра. Они представят зрителям шоу, где каждая нота оркестра и каждый бит электронной музыки станут одним целым ‒ так и рождается электронная симфония. Сургутяне услышат каверы на саундтреки к знаменитым фильмам («Король Лев», «Алладин» и другие), необычные аранжировки на шедевры классической музыки таких композиторов, как Шопен и Моцарт, а также авторские произведения.

Телефон для справок: 76-28-52. Цена билета: от 1 600 рублей. 0+

Рэп баттл в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости состоится третий рэп баттл. В первой схватке сойдутся ДЖЕКИЛЛ и ХАЙД ‒ полный состав музыкального коллектива «Джекилл и Хайд». Вторая пара оппонентов ‒ Егор Баюк и Дмитрий Беловидов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 250 рублей, на входе ‒ 400 рублей. 16+

19 января

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

В Сургуте продолжает действовать выставка бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритт, который является одним из самых загадочных талантов XX века. Все желающие могут полюбоваться 50 шедеврами этого автора.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: детям от шести до 14 лет, пенсионерам ‒ 250 рублей, взрослым ‒ 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Арт-занятие «Любопытная белочка»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 11:00 и 15:00.

Дети и их родители могут посетить арт-занятие в технике шерстяная акварель. Это современный вид декоративно-прикладного искусства: «рисование» с помощью шерстяных волокон разнообразных цветов и оттенков. С собой на занятие нужно взять рамку для фотографий А4 со стеклом.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экскурсия и мастер-класс по выставке «Цветы в декабре»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на экскурсию по выставке «Цветы в декабре», а также на мастер-класс по рисованию в технике «ботанический скетчинг».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 0+