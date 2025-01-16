Центр социальной инклюзии «Счастье» в Сургуте восстанавливается после крупного потопа

В инклюзивном Центре «Счастье», где дети с особенностями развития учатся социальной и бытовой адаптации, произошел серьезный потоп. 6 января, когда здание было закрыто на новогодние каникулы, прорвало трубу – 35 тысяч литров горячей воды затопили помещения, испортив мебель, технику и отделку. Ущерб составил около 650 тысяч рублей.

«Благодаря вам нам удалось собрать почти 300 тысяч рублей. Спасибо огромное каждому, кто поддерживал нас, рассказывал друзьям, помогал словом и делом. Еще часть средств пожертвовали наши партнеры − бизнес-компании и фонды, о которых расскажем чуть позже. А сейчас осталось собрать чуть больше 100 тысяч рублей! <…> Нам предстоит восстановить потолки, стены, пол, заменить двери и мебель, чтобы как можно скорее продолжить занятия с ребятами», − говорится в посте «Счастья».

Центр не может рассчитывать на возмещение ущерба – лопнула труба, отходящая от общего стояка, а значит, ответственность за аварию юридически ложится на саму организацию, добавили в «Сургутской трибуне». Восстановление идет за счет пожертвований, так как центр – некоммерческий и существует на гранты и помощь неравнодушных людей.

Кроме финансовой помощи, сургутяне откликнулись и по-другому: центр «Лео» передал линолеум, коммерческие фирмы предложили бесплатный монтаж потолков и дверей, а один из родителей арендовал осушитель воздуха.

Пока помещения приводят в порядок, часть занятий проходит на площадке детского центра «Любознайка», который временно предоставил свои помещения. Но переход оказался сложным: дети, привыкшие к родному пространству, испытывают стресс, а родителям пришлось менять привычный распорядок.

В «Счастье» надеются завершить ремонт к февралю. Центру нужна поддержка – как материальная, так и профессиональная. Желающие помочь могут найти реквизиты для пожертвований в группе Центра во «ВКонтакте».