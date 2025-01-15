Энергетики филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» активно участвуют в ряде общегородских турниров

По итогам соревнований первое общекомандное место заняла команда «Управление». Второе – цех автоматизированных систем управления технологическими процессами. На третьем – электрический цех.

В течение года шесть станционных команд соревновались по семи видам спорта: легкая атлетика, бильярд, шахматы, волейбол, настольный теннис, мини-футбол. Решающими же стали игры по баскетболу.

Сергей Адаменко, методист по спорту филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

– Я не припомню такой упорной борьбы среди команд на Спартакиаде. Да и команда «Управление» у нас впервые победила. В 2024 году мы вернули в программу легкую атлетику, шахматы. Стало больше азарта, больше соревновательности.

Стоит отметить, что энергетики филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» активно участвуют и в ряде общегородских турниров. В том числе – по мини-футболу и баскетболу. В прошлом году на городском уровне баскетболисты ГРЭС-2 стали серебряными призерами. А по хоккею на валенках станция является и ежегодным организатором двух турниров. Хоккейные соревнования, посвященные 40-летию Сургутской ГРЭС-2, будут проводиться и в 2025 году.