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​Сургут готовится к Крещению: стало известно, где оборудуют купели

В Сургуте откроют шесть купелей для Крещения

​Сургут готовится к Крещению: стало известно, где оборудуют купели
Фото: администрация Сургута

В этом году в Сургуте будет шесть локаций с купелями. С 10:30 все желающие могут прийти для омовения или набрать святой воды. Об этом siapress.ruрассказал благочинный Сургута, протоиерей Антоний Исаков.

Список храмов, на территории которых будут организованы купели:

  • Собор Преображения Господня, Мелик-Карамова, 76/1;
  • Храм Николая Чудотворца, Заводская, 31;
  • Храм Святого великомученика Георгия Победоносца, Университетская, 12;
  • Храм Святителя Луки на территории Сургутской Травматологии;
  • Храм иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, проезд Кедровый, 4/1.

Кроме того, три купели организуют в открытом водоеме в озере Карьерное.

Сургутяне смогут взять освещенную воду во всех храмах города. Желательно это сделать до 20:00, подчеркнул Антоний Исаков.

Купели в храмах работают примерно до 22:00, в озере − до 00:00.

Напоминаем, что купание не рекомендуется для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан священнослужители предлагают омываться в домашних условиях. Также сургутянам не рекомендуют использовать непредназначенные для купания проруби, так как это небезопасно для жизни и здоровья.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 68, комментариев: 0
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