Как сургутяне провели январские каникулы

Сургутяне на новогодних каникулах предпочли сериалы и гаджеты активному отдыху. Согласно опросу SuperJob, общение с близкими, интернет и просмотр фильмов стали главными занятиями праздничных дней, а на спорт, прогулки и хобби времени многим не хватило.

«Лучше всего в каникулы у сургутян получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 6 из 10 опрошенных (61%) провели с близкими достаточно времени для общения. Также 57% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 19% − больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно каждому второму (56%). Гуляли горожане меньше, чем хотели. Каждому четвертому не хватило времени на занятия спортом, каждому третьему − на чтение. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы», − говорится в результатах опроса.

Молодые сургутяне до 35 лет признались, что слишком увлекались гаджетами и общением с родственниками, а вот фильмы и сериалы смотрели «в меру». Те, кому за 45, чаще других отмечали, что успели насладиться свежим воздухом.