Улица Усольцева в Сургуте может стать новой транспортной артерией города

В Сургуте началось строительство нового участка дороги на улице Александра Усольцева, от улицы Шидловского до улицы Семена Билецкого. Новая четырехполосная дорога протяженностью 400 метров будет включать тротуары, велодорожки, остановку, светофор, освещение и инженерные сети. Сейчас рабочие готовят участок, выполняют выемку грунта и переустройство сетей связи. А летом приступят к укладке асфальта.

Этот участок — часть большого проекта по созданию новой транспортной артерии города. В прошлом году в Сургуте построили отрезок от улицы Есенина до Тюменского тракта, сейчас проектируют дорогу от Есенина до Шидловского и от Семена Билецкого до Аэрофлотской.

Полностью завершенная магистраль соединит северные районы с центром города, разгрузит Грибоедовскую развязку и создаст подъездные пути к школе в 42 микрорайоне, утверждает глава города Максим Слепов.

«Мы планируем завершить строительство к концу года, а затем оформить все документы для ввода объекта в эксплуатацию», − отмечает заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Работы ведет компания АО «Автодорстрой». Стоимость проекта − около 370 миллионов рублей.

Между тем, в комментариях под публикацией Максима Слепова горожане выразили беспокойство за своих детей из-за строительства новой дороги.

«Только теперь дети страдают! Все перекопали, калитку к школе закрыли! По ужасному двору и сугробам приходится ходить и смотреть без конца по сторонам, чтобы какой-нибудь … во дворе, самосвал или другой большегруз не переехал. А потом еще и бешеный поток автомобилей пропускать придется», − возмутилась Дарья Павлова.

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