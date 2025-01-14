В Сургуте водолазы и дроны участвуют в поиске утонувшего ребенка

В Сургуте спасатели продолжают искать мальчика, который провалился под лед в районе речного порта. На месте работают водолазы и два судна на воздушной подушке. Помимо этого, спасатели начнут использовать беспилотники для обследования территории, сообщил «Вестнику Сургутского района» руководитель Сургутского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО Роман Хрущев.

«Поиски ребенка продолжаются, на месте происшествия по-прежнему работают водолазы, передвигаются два судна на воздушной подушке, ищут в различных промоинах. Сегодня начнем обследовать территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов», – передают в источнике.

Напоминаем, в Сургуте возбудили уголовное дело после гибели провалившегося под лед мальчика.