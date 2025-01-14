В Сургуте вывезли более 40 тысяч кубометров снега за четыре дня

Коммунальные службы Сургута продолжают бороться с последствиями сильного снегопада. Работы ведутся в усиленном режиме, сообщил глава города Максим Слепов в своем телеграм-канале.

С 9 по 12 января на снежные полигоны вывезли более 40 тысяч кубометров снега. Работало около 140 единиц техники.

«Особое внимание при очистке уделяется маршрутам следования общественного транспорта, подходам к остановочным комплексам и социальным объектам. Благодарю управляющие компании, которые также активно включились в работу. За выходные с придомовых территорий вывезено более 8 тысяч кубометров снега, работало 102 единицы техники», – передает глава Сургута.

Напоминаем, вечером 9 января в регион пришли сильные снегопады. Это стало испытанием для коммунальных служб, дорожников и, конечно, для жителей Сургута. О трудностях, с которыми столкнулись жители города из-за первой в году сильной метели– читайте в нашем обзоре.