Мальчик, провалившийся под лед в Сургуте, чувствует себя удовлетворительно

Жизни спасенного мальчика, который провалился под лед в Сургуте, ничего не угрожает. Его состояние ближе к удовлетворительному, рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Сейчас ребенок госпитализирован в педиатрическое отделение с целью динамического наблюдения и проходит дополнительные обследования. Ребенок испытал сильный стресс, с ним будет работать психолог», − добавила Лариса Белоцерковцева.

Вчера, 13 января, в речпорту Сургута произошла трагедия. Два мальчика захотели покататься на льдине и оказались под водой. К сожалению, второй ребенок ушел под воду прямо на глазах у спасателей. В настоящий момент его продолжают искать.