В девяти населенных пунктах Сургутского района оборудуют купели

На Крещение Господне в Сургутском районе организуют 14 купелей для традиционного омовения. Жители смогут окунуться в освященную воду в девяти населенных пунктах, передает ugra-news.ru.
Где будут оборудованы купели:
- Лянтор: три купели, включая стационарную на ул. Таежной, 31/1, и две на р. Пим (ул. Озерная, С.Ш. 61.614341, В.Д. 72.149259);
- Барсово: две купели на ул. Апрельской, 21а.
- Нижнесортымский: купель на р. Сортымка (С.Ш. 62.456350 В.Д.71.785748);
- Русскинская: купель на р. Тром-Аган (С.Ш. 62°09'34.0" В.Д.73°36'19.7");
- Тундрино: протока Тундринская Курья (Ш. 61.226992 В.Д. 72.06014);
- Белый Яр: ул. Лесная, 8/4;
- Федоровский: ул. Федорова, 8;
- Солнечный: ул. Строителей, 1/1;
- Сайгатина: две купели на ул. Центральной, 26;
- Ульт-Ягун: ул. Зеленая, 1/1.
Для безопасности православных у всех купелей будут дежурить спасатели, сотрудники Центра ГИМС и медики. На местах оборудуют зоны отдыха, где местные жители смогут согреться после погружения в прорубь.
Ежегодно участие в крещенских купаниях принимают от пяти до семи тысяч жителей района.