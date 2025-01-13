В Сургутском районе стало больше людей, занимающихся спортом

По итогам 2024 года 76% жителей Сургутского района вовлечены в занятия спортом. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«За последние пять лет в муниципалитете построили и ввели 42 объекта спорта. Объем финансирования из бюджета Сургутского района достиг 751 млн рублей. Сейчас продолжается возведение пяти сооружений: в Угуте, Лянторе, Федоровском, Барсово и Солнечном. Рост к уровню предыдущей пятилетки составил 63,0%», − добавил он.

В 2024 году площадь спортивных залов в районе увеличилась до 38,3 тысячи квадратных метров, а плоскостных сооружений − до 146,4 тысячи квадратных метров. В Русскинской и Ляминой начали работать новые спорткомплексы и крытые хоккейные корты, а в Лянторе появилась уличная спортивная площадка.

На начало 2025 года в Сургутском районе функционируют 327 спортивных объектов с пропускной способностью 8 468 человек в час, что на семь больше, чем годом ранее. Это позволило достичь 56% обеспеченности спортивной инфраструктурой.