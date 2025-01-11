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​В Сургуте достроили два образовательных учреждения

В микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш» в Сургуте достроили два образовательных учреждения

​В Сургуте достроили два образовательных учреждения
Фото: «Югра» / vk.com

В Сургуте завершили строительство двух образовательных учреждений – детского сада на 300 мест в микрорайоне «Марьина гора» и начальной школы-детского сада в поселке «Голд Фиш». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«Данные объекты были приобретены по программе «Сотрудничество», в бюджете автономного округа уже заложены средства на оснащение организаций необходимым оборудованием. Этим летом детские сады смогут принять своих первых воспитанников, а начальная школа начнет работу с нового учебного года», – написал он.

Также, губернатор округа поручил ответственным лицам ускорить поставку оборудования для детского сада в микрорайоне «Марьина гора», сообщила пресс-служба правительства Югры.

«Разрыв между вводом в эксплуатацию и фактическим запуском объекта должен быть минимальным. В идеале он вообще должен отсутствовать. Все оснащение уже должно быть готово. Задача – по всем проектам, которые реализуются, необходимо составить календарный план и проводить закупки и поставки параллельно с подрядными организациями», – сказал Руслан Кухарук.

Отметим, что здание начальной школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» оборудовали спортивными, хореографическими и активными залами. Также на территории объекта расположен бассейн.


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11 января в 16:30, просмотров: 978, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
11 января в 18:18
Ждём!
Alkonowa1ow
11 января в 21:29
То, что наш «Сибпромстрой» построил за собственные средства два образовательных объекта для города (детсад на 300 мест и начальную школу- детсад), а округ без проволочек выкупил их за счёт окружного бюджета (концессия отдыхает) является хорошим примером для остальных застройщиков города. Велкам, господа, застройщики из «Брусники», из ДСК-1 и других девелоперских компаний, стройте школы и детсады на «подаренных» ( давайте говорить прямо, то что заплатили застройщики за землю по аукциону, это удел «нищебродов») городом муниципальных землях , а округ выкупит их, ибо деньги в окружном бюджете на эти цели есть.
Впрочем, времена для застройщиков наступили трудные. «Золотая лихорадка» со строительством жилья по льготной ипотеке закончилась. Сегодня не то, что было вчера. И наш лидер по жилищному строительству «Сибпромстрой» «держит нос по ветру» и похоже начинает уходить от строительства жилья. Нет, конечно «можно бесконечно смотреть, как течёт вода в реке, как горит огонь в костре, как течёт по нефтепроводам югорская Нефть за «бугор», как работает ПАО «Сургутнефтегаз», и …. как борются и никак не победят более 30 лет югорские ВИП чиновники «гидру аварийного и ветхого жилья». А поэтому в Югре «Сибпромстрой» в эти сложные времена опять будет строить новое жилье для «ликвидации его величества, аварийного и ветхого жилья». Но, как мне кажется, «Сибпромстрой» переключается всё-таки на строительство, грубо говоря, социальных объектов. Так Сергей Собянин подрядил наш легендарный «Сибпромстрой» на реконструкцию стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, что расположен на ул. Восточной в Москве. И ГК «Сибпромстрой» для этого создал «Спортивно-строительную компанию», которая и займётся реконструкцией знаменитого, но пришедшего в аварийное состояние столичного футбольного стадиона. Сразу возникает вопрос: «А почему наш Губернатор Югры Руслан Кухарук не подрядил наш доморощенный «Сибпромстрой» для строительства школ, детсадов, железнодорожных вокзалов, городских культурных центров, театров «Петрушка», реконструкции «домов Пионеров», «Аврор», больниц и поликлиник в Югре ?». Почему? Такая проверенная временем строительная компания нужна именно в Югре, где социальная и культурная сфера на два порядка отстала от ввода нового жилья за все эти годы. Сегодня пришло время подтянуть строительство Социальной и Культурной сферы в Югре, путем финансирования из окружного бюджета наших проверенных застройщиков жилья, которые должны диверсифицировать свою деятельность со строительства жилья на строительство социальных и культурных объектов. Тем самым округ сможет поддержать строительные компании Югры и сохранит там рабочие места в строительстве. Время пришло переключится со строительство жилья на строительство «социалки». И Николай Сторожук, введя два образовательных учреждения за счёт своих финансовых резервов, показал, что его компания может строить не только жилье и великолепные по архитектуре храмы, но и школы, и детсады, и театры, и как мне кажется, что если бы округ настоял на том, чтобы проектировал реконструкцию Сургутского железнодорожного вокзала «Сибпромстрой», то наверняка мы бы обошлись без сноса и получили бы «новый железнодорожный храм». Так мне почему-то кажется, потому что знаю ВИП менеджмент компании «Сибпромстрой» и ответственно заявляю, что там собрались профессионалы строительства высшего достоинства, которым по плечу строительство любого сложного индивидуального строительного объекта. Кто может с ними конкурировать в городе и в Югре? Пожалуй только компания Николая Руссу «Мостострой-11», которая могла бы спроектировать реконструкцию Сургутского железнодорожного вокзала с тёплым переходом на 3-й путь и на ул. Западная.
Все остальные строительные компании для города временщики и, как правило, они плодят долгострой и халтуру. Так мне почему-то кажется, глядя на строительство в Югре через призму времени.
И с этим надо что-то делать.
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