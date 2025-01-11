Новую станцию скорой помощи в Сургуте планируют открыть весной

Строительство станции скорой медицинской помощи в Сургуте завершено. Открытие объекта здравоохранения запланировали на весну текущего года, написал глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Строительство станции скорой помощи в Сургуте завершено. Весной планируется ее открытие. На завершающей стадии и стоящая рядом станция переливания крови. Сегодня оценил готовность этих объектов вместе с губернатором Югры и коллегами. Руслан Кухарук весь день работал Сургуте», – написал мэр.

Новое здание скорой помощи состоит из двух больших блоков и теплого гаража, в котором будут храниться и обслуживаться около 20 автомобилей неотложной помощи, говорится на официальном сайте правительства Югры.

«В настоящий момент в Сургуте действует три станции скорой помощи. Новая станция обеспечит медицинской помощью более чем 240 тысяч горожан, проживающих в ближайших микрорайонах. Здание рассчитано на более чем 60 тысяч вызовов в год. Здесь будут работать до 20 бригад, часть из которых будет переведена сюда из действующих подстанций. Таким образом, у нас останется еще проектная мощность, необходимая в случае увеличения населения города», – отметил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Также, почти на 80% готова станция переливания крови. Общая площадь здания – 6,9 тысяч квадратных метров.