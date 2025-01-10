Губернатор Югры проверил ход строительства нового вокзала в Сургуте

До конца 2025 года в Сургуте завершат возведение каркаса нового железнодорожного вокзала. Об этом представители подрядной организации доложили губернатору Югры Руслану Кухаруку во время его рабочего визита в город, передает телеграм-канал «Югра. Официально».

«Новое здание спроектировано так, чтобы обеспечить максимальный комфорт путешественникам. Разработчики предусмотрели обустройство современных касс, залов ожидания, парковок. Площадь всего комплекса – 10 000 квадратных метров. Это вдвое больше прежнего объекта», – передают в источнике.

Отметим, что транспортный узел в Сургуте обновляют по соглашению между Правительством Югры и компанией «РЖД».