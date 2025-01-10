Более 200 тысяч туристов побывали в Сургутском районе в прошлом году

В 2024 году Сургутский район посетило свыше 215 тысяч туристов со всей России. Среди гостей были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя и муниципалитетов Югры. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой.

«Путешественников традиционно привлекали национальный колорит, северная природа, катание на собачьих упряжках. Поэтому на первом месте по популярности у туристов в Сургутском районе – этнотуризм. Так, в рамках «ЧУМового тура» гости побывали на стойбищах Сопочиных, Кантеровых, Русскиных», – говорится в публикации.

Второе место по популярности занял экологический туризм. В 2024 году открылась обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору. Она оснащена 22 информационными аншлагами, которые рассказывают о местной флоре, фауне и истории сельского поселения.

На третьем месте – культурно-познавательный туризм. Растет интерес к тропе «ЧелоВечность» на Барсовой горе. Здесь в конце года открыли три интерактивных павильона: экспозиционно-выставочный, палеонтологический с копией скелета мамонтенка и модель жилища древнего человека. Также новые локации появились на базах отдыха «Ляминские берега» и «Кедровое».

Количество ночевок в районе увеличилось с 19,4 до 22,3 тысячи. Туристические маршруты Сургутского района представили на международной выставке «MITT – 2024» в Москве. По итогам года муниципалитет стал победителем окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» в номинации «Лучшая публикация/видеоматериал о путешествиях по Югре» за видеоролик о национальной деревне Русскинской.