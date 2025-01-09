16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  101,6797   EUR  106,1028  

Новости

Больше новостей
Россияне, по международному исследованию, занимают шестое место в мире по IQ.
Комментировать
0
В России кончилась эра дешевой электроэнергии, ее цену нужно поднять в 2-3 раза, а на потреблении экономить, считают в правительстве. Ваша реакция:
Комментировать
0
Хорошо ли, если Макдональдс вернется в Россию?
Комментировать
0
Больше опросов

​Без сбоев и инцидентов отработала энергосистема Сургута минувшие праздничные дни

Энергетики СГЭС перешли на штатный режим работы

​Без сбоев и инцидентов отработала энергосистема Сургута минувшие праздничные дни
Фото: СГЭС

С 28 декабря по 8 января, в период повышенных новогодних нагрузок, безаварийную работу энергообъектов Сургута обеспечивали 11 оперативно-ремонтных бригад «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС).

«Центральная диспетчерская служба предприятия осуществляла круглосуточный мониторинг за работой электро-теплосетевого комплекса города. Социально-значимые учреждения были обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме», − прокомментировал и. о. главного инженера СГЭС Андрей Желещиков.

По данным ЦДС СГЭС некоторые управляющие компании не обеспечили электроснабжение жилых многоквартирных домов по двум питающим кабельным линиям. По одному вводу напряжение присутствовало, в жилых домах по пр. Набережный 16, ул. Кукуевицкого 12, 20, ул. Ленинградская.

Кратковременные технологические нарушения в сети из-за превышения мощности энергетики зафиксировали 2 января на нескольких улицах в дачном кооперативе Прибрежный. Специалисты СГЭС оперативно восстановили электроснабжение потребителей.

«Своевременная подготовка энергообъектов к осенне-зимнему периоду и ежегодная модернизация электро-теплосетевого комплекса позволили пройти новогодний максимум нагрузок без сбоев и инцидентов», − отметил Андрей Желещиков.

С 9 января энергетики СГЭС перешли на штатный режим работы.

Информацию предоставила пресс-служба ООО «СГЭС»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:16, просмотров: 37, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hCas8263gUZmOrrFcEZTJn1SbcbStx5NZtEen/X1Ic+nT76vfKH/El1z9ZMp2OgtxWf425wxDhYy6ZY9B9tmE876G2WDejfjz7pR44p2AGDUNYp5EcXChHr9hfjrYDTI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Это никуда не годится»: в Госдуме возмутились тем, что в РФ стали часто арестовывать за взятки 874
  2. ​Сайт сургутского аэропорта восстановили после атаки хакеров 794
  3. ​Центральный вход мэрии Сургута откроется 9 января 760
  4. ​Как вернуть деньги за лечение, квартиру или занятия спортом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 560
  5. ​Водителям автобусов и такси в ХМАО повысили зарплаты 558
  6. ​В Сургуте не смогли спасти 19-летнего парня, попавшего в ДТП 335
  7. ​Два человека погибли на трассе ХМАО 293
  8. ​Смертность среди пациентов Сургутской больницы составила меньше 1% 187
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 января? // АФИША 171
  10. ​Xiaomi может начать продавать пиво и чай в России 159
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 81674
  2. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 5554
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 4043
  4. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 3434
  5. ​Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте 2205
  6. ​О сургутских «Мадонне» и Биг-Бене написали в авторитетном архитектурном телеграм-канале 2139
  7. Куда сходить в Сургуте на новогодние праздники? // АФИША 2131
  8. ​Новогоднее волшебство на экране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1940
  9. Морозы возвращаются: в ХМАО ожидается похолодание до -27 градусов 1796
  10. В пятиэтажке на 50 лет ВЛКСМ в Сургуте вспыхнул пожар 1679
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 81674
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10745
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 6538
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 6521
  5. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 6170
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5844
  7. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 5554
  8. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 4867
  9. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4525
  10. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 4051

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика