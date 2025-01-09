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​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 января? // АФИША
Фото: Галерея современного искусства «Стерх» / vk.com

11 января

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В ходе творческой субботы в библиотеке пройдет информационный час «Все изучим», на котором жители и гости Сургута поговорят о русском ученом Михаиле Ломоносове и о его вкладе в изучение северного сияния. Также все желающие смогут изобразить это прекрасное природное явление с помощью акварели на мастер-классе «Яркая музыка ночи». Помимо этого, весь день участники смогут проверить свою память в интеллектуальной игре «Словарный калейдоскоп», в которой нужно подобрать ассоциации к словам.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Выставка «Сказки на елке»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 11:00.

В Сургуте проходит мини-выставка советских елочных игрушек, где представлены раритетные игрушки по мотивам народных и авторских сказок из частной коллекции горожанки Галины Гальц.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 0+

Выставка «На берегу леса»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 12:00-20:00.

На выставке «На берегу леса» сургутяне увидят работы выпускниц Санкт-Петербургской Академии имени А.Л. Штиглица, призеров международных конкурсов книжной иллюстрации, сестер-близнецов Анны и Варвары Кендель. Картины наполнены северной природой и ее обитателями.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. 0+

12 января

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

На выставке представлены 50 цветных литографий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритт, который является одним из самых загадочных мастеров XX века. Наслаждаясь видом картин, зрители попадут в мир, где художник, будто волшебник, одним движением руки меняет сущность предметов, заставляет камни летать, а также останавливает время.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: детям от шести до 14 лет, пенсионерам ‒ 250 рублей, взрослый ‒ 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Интерактивная выставка «Тайны звездного неба»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

Взрослым и юным жителям Сургута предлагают окунуться в космическое пространство через арт-объекты, инсталляции, картины от нейросети и современных художников, вдохновленных красотой и загадками космоса.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Арт-встреча и мастер-класс с художницей Натальей Усовой

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 15:00.

На мастер-классе художница Наталья Усова познакомит горожан с разновидностями и свойствами сухой пастели. Участники научатся наносить, смешивать и создавать разнообразные оттенки и эффекты с помощью этого материала. Кроме того, художница поделится техниками и советами, а также поможет выразить свои идеи и чувства через рисунок.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+


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Сегодня в 12:00, просмотров: 171, комментариев: 0
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