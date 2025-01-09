Смертность в Сургутской клинической больнице снизилась более чем вдвое

Сургутская городская клиническая больница снизила показатели больничной летальности. Согласно статистике, за время реализации нацпроекта «Здравоохранение» этот показатель уменьшился с 1,87% до 0,81%.

«Успехи стали возможны в результате внедрения передовых методов диагностики и лечения, а также модернизации технической базы. В рамках проекта приобретено 15 единиц современного оборудования на сумму свыше 117 млн рублей. В учреждение привлечено рекордное число специалистов: 102 врача и 248 средних медицинских работников», − сообщает Депздрав Югры.

Напоминаем, в ХМАО снизилась рождаемость и увеличилась смертность в 2024 году.