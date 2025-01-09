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​В Сургуте не смогли спасти 19-летнего парня, попавшего в ДТП

Водитель «Лады» сбил перехода в Сургуте

​В Сургуте не смогли спасти 19-летнего парня, попавшего в ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 8 января, на улице Пушкина в Сургуте сбили 19-летнего парня, который переходил проезжую часть на «красный» сигнал светофора. По предварительной информации, он скончался в медицинском учреждении.

«Около 16:47 на улице Пушкина, 26-летний водитель «Лада», при проезде регулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, в которых двое человек погибли, пятеро − получили травмы, в том числе один ребенок.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 27, комментариев: 0
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