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​Центральный вход мэрии Сургута откроется 9 января

Ремонт крыльца администрации Сургута за 20 млн рублей завершился

​Центральный вход мэрии Сургута откроется 9 января
Фото: администрация Сургута

Завтра, 9 января, откроется центральное крыльцо администрации Сургута. Работы были выполнены в полном объеме, передают в городской мэрии.

«Сейчас вход соответствует всем необходимым требованиям безопасности. Особое внимание уделено оборудованию для маломобильных граждан – обустроен подъёмник и несколько световых указателей», – говорится в сообщении.

Ранее читатель siapress.ru поделился видео, на котором убирают забор возле крыльца администрации Сургута.

Отметим, что работы планировали завершить еще в конце августа, однако сроки были перенесены на декабрь из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 146, комментариев: 0
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