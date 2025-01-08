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​Первым в Рождественскую ночь в Сургуте родился мальчик Мирон

В Рождество в Сургуте родились пять мальчиков и две девочки

​Первым в Рождественскую ночь в Сургуте родился мальчик Мирон
Фото: Лариса Белоцерковцева

В Рождественскую ночь в Сургуте появились на свет пять мальчиков и две девочки. Первым родился Мирон – кроха весом 2 800 кг и ростом 46 см.

«По медицинским показаниям на 37 неделе гестации хирурги провели операцию кесарева сечения. Малыш появился на свет в 01:20 7 января. Родители назвали сына Мироном. Неонатологи оценили его состоянии на 8-9 балов по Апгар. Это были партнерские роды. Из операционной, после осмотра врачей, малыша передали папе», – рассказала в своих соцсетях президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Отметим, что с начала года в медучреждении на свет появился 121 ребенок: 67 девочек и 54 мальчика. Пять малышей родились в Центре в новогоднюю ночь


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Сегодня в 12:25, просмотров: 40, комментариев: 0
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