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​«Девушка лежала без признаков жизни»: сургутяне жалуются на опасность «Каменного мыса»

Посетители «Каменного мыса» в Сургуте пожаловались на отсутствие медиков

​«Девушка лежала без признаков жизни»: сургутяне жалуются на опасность «Каменного мыса»
Фото: vk.com/skikm

Гости горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в Сургуте возмущены отсутствием медиков и низким уровнем безопасности. Инцидент, произошедший 4 января, стал поводом для многочисленных жалоб. Одна из посетительниц потеряла сознание прямо на склоне, а помощь ей оказали другие отдыхающие.

«В выходные поехали с семьей на Каменный мыс, все было хорошо, пока рядом стоящая молодая девушка не упала в обморок. В тот момент ее муж не знал, что с ней делать, она лежала на снег, без признаков жизни, и как оказалось, что на Каменном мысу нет медика, никакого, вообще никого! Все просто бегали вокруг, и не знали, что с ней делать! Пришлось в секунды вспоминать, что делать при обмороке нам самим! Слава Богу, она пришла в себя, и при падении не ударилась сильно головой!» – рассказала горожанка в паблике «К-Информ».

В комментариях другие сургутяне подтвердили проблемы с безопасностью на «Каменном мысу».

«Подтверждаю, спуск при поднятии на подъемнике опасен! Тоже 4 января были там, после одного спуска на тюбинге жена получила травму грудной клетки и гематому на бедре (произошло примерно около 13:00 на правом подъемнике, левый не работал), медсестра осмотрела и посоветовала обратиться в травмцентр, так и сделали. Куча народу, касса одна работает, при спуске наблюдающих обнаружено не было. За столько лет вложений просто нет, все выглядит убого, как говорится сделано из «говна и палок». Понимаю, что альтернативы нет, но это крайний наш выезд на Каменный мыс! Не советую, очень опасно», – поделился Андрей Медведев.

Еще один посетитель, Александр Жигулин, также рассказал о травме своей родственницы.

«Руководству Каменного Мыса необходимо обратить внимание на данный подъемник, очень травмоопасный в данном месте. Вчера с семьей отдыхали и именно в этом месте моя мама выпала из тюба и ударилась головой о наледь, в результате чего получила сотрясение головного мозга и огромную гематому. Спустя минут десять мальчишка в том же месте выпал и тоже очень сильно ударился», – добавил сургутянин.

Ранее жителям города напомнили о соблюдении правил катании на тюбингах.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 149, комментариев: 0
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