На улице Профсоюзов в Сургуте произошло ДТП с тремя пострадавшими

Вчера, 4 января, на улице Профсоюзов в Сургуте сбили семью из трех человек. Об этом сообщает издание СургутИнформ-ТВ в своих соцсетях.

«По информации очевидцев события, ДТП произошло около половины шестого вечера на улице Профсоюзов в районе дома 38. Трое пешеходов: мать, дочь и внук переходили дорогу по зебре, но их не заметил водитель «Хендай». Он ехал по улице со стороны проспекта Ленина. Автолюбитель не успел затормозить», – указали в сообщении.

Троих пострадавших увезли с места аварии на скорой медицинской помощи. Одна из женщин была без сознания.