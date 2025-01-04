Инструкция о соблюдении правил катании на тюбингах от управления ГО и ЧС администрации Сургута

Катание на «ватрушке» или тюбинге – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, этот вид отдыха один и из самых травмоопасных. В отличие от санок, тюбинг способен развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом он неуправляем и не оборудован тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Следует соблюдать простые правила безопасности:

кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся;

в процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга;

также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться;

опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило – садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам;

не кататься с обледенелых склонов и гор с трамплинами. Чем опасны трамплины? Сначала вы отлично разгонитесь, а потом тюбинг подбросит. Не факт, что первым на землю опустится «тюбинг», а не вы;

не катайтесь с горок вблизи деревьев, домов, заборов. Категорически запрещено кататься там, где внизу расположена проезжая часть;

не разрешайте детям одним кататься на ватрушках, при наборе скорости они становятся практически неуправляемыми, и ребенок может просто не успеть затормозить или выскочить в случае опасности;

категорически запрещено прикреплять тюбинги к автомобилям и снегоходам.

Соблюдайте эти правила, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

При поддержке Администрации Сургута