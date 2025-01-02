Жители Сургута оценили работу УК в зимних условиях

На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» завершился первый опрос сургутян о качестве уборки снега во дворах управляющими компаниями. Результатами опроса поделился глава Сургута Максим Слепов в своем телеграм-канале.

Лидером по числу положительных отзывов стала УК «УЮТ». На втором месте оказались сразу три компании: УК «СИСТЕМА», УК «СУРГУТСЕРВИС» и ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Однако «УК ДЕЗ ВЖР» возглавила и антирейтинг, набрав наибольшее количество жалоб от жителей. В числе аутсайдеров также оказались «ТЕХСЕРВИС» и УК «ЗАПАД».

«Очевидно, этим компаниям стоит задуматься о качестве уборки снега на придомовых территориях», – заявил Максим Слепов.

Глава Сургута дополнил, что повторный рейтинг управляющих компаний будет представлен уже по итогам января.