Инструкция о пожарной безопасности в банях от управления ГО и ЧС администрации Сургута

Баня непременный атрибут новогодних каникул, распространенный и любимый многими способ отдыха. При отдыхе не забывайте о правилах пожарной безопасности.

Самыми частыми причинами возникновения пожара в бане являются:

монтаж дымохода с нарушениями правил строительства дымоходных систем;

поврежденная или неправильно смонтированная электропроводка;

кладка печи выполнена с нарушениями;

оставление без присмотра топящейся печи;

вылетающие искры огня через трещину в печи;

отсутствие предтопочного листа.

Перед растопкой печи обязательно нужно проверить наличие тяги в дымообразующих каналах. При отсутствии тяги, необходимо прогреть дымоход путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого тяга не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Для растопки печи не рекомендуется использовать жидкое топливо во избежание выброса пламени из растопочного отверстия. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

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