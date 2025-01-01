​В Сургуте подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  101,6797   EUR  106,1028  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря 2024 в 14:55
    1484 0
  • Руслан Кухарук поздравил находящихся на усиленном режиме работы спасателей с Новым годом

    Руслан Кухарук поздравил находящихся на усиленном режиме работы спасателей с Новым годом

    Сегодня в 12:08
    114 0
  • В конкурсе на лучшее новогоднее оформление в Сургуте победили «Газпром трансгаз», «Старый Сургут» и Вероника Котешова

    В конкурсе на лучшее новогоднее оформление в Сургуте победили «Газпром трансгаз», «Старый Сургут» и Вероника Котешова

    Сегодня в 12:02
    133 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WYJ8oG5oauIE2c6wyHqL7jgT7/WjkeKiPx/KbdlEwN0QWBPce3RM3j9DCIB2kx3TNlgNMlN0NdIrJ3sT4PprSWxLYhjuMk+YmgPEFiYwyxCDlmzon8RTm9RTpiAcr838VBpv5eGzBLMdm42IENWEcA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
  • ​С Новым годом!

    ​С Новым годом!

    31 декабря 2024 в 20:55
    407 0
  • ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список

    ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список

    31 декабря 2024 в 19:19
    637 0
  • Пострадавшим от пожара в Лянторе оказывают все необходимую помощь — и поздравляют с Новым годом

    Пострадавшим от пожара в Лянторе оказывают все необходимую помощь — и поздравляют с Новым годом

    31 декабря 2024 в 18:49
    553 0
  • ​ГИБДД призвала россиян, чьи водительские права были автоматически продлены в 2022 году, заменить их в 2025-м

    ​ГИБДД призвала россиян, чьи водительские права были автоматически продлены в 2022 году, заменить их в 2025-м

    31 декабря 2024 в 18:40
    781 0
  • На черноморском побережье продолжают устранять нефтяное загрязнение

    На черноморском побережье продолжают устранять нефтяное загрязнение

    31 декабря 2024 в 17:05
    508 0
  • В России завершен осенний призыв. В Сургуте и районе набрали 500 срочников

    В России завершен осенний призыв. В Сургуте и районе набрали 500 срочников

    31 декабря 2024 в 16:03
    500 0
  • ​Кто-то начал отмечать – в Тюмени голый мужик с трубой напал на посетителей супермаркета

    ​Кто-то начал отмечать – в Тюмени голый мужик с трубой напал на посетителей супермаркета

    31 декабря 2024 в 14:20
    589 0
  • Россияне больше не смогут открывать карты иностранных платежных систем в Казахстане

    Россияне больше не смогут открывать карты иностранных платежных систем в Казахстане

    31 декабря 2024 в 14:13
    725 0
  • В МВД России назвали рекордную сумму, которую потерял один человек по итогам общения с мошенниками

    В МВД России назвали рекордную сумму, которую потерял один человек по итогам общения с мошенниками

    31 декабря 2024 в 13:10
    534 0
  • С 1 января 9 миллионов работающих пенсионеров России получат прибавку к пенсии

    С 1 января 9 миллионов работающих пенсионеров России получат прибавку к пенсии

    31 декабря 2024 в 12:19
    537 0
Больше новостей
Введение дополнительной прогрессивной шкалы подоходного налога — это:
Комментировать
0
Больше опросов

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление в Сургуте победили «Газпром трансгаз», «Старый Сургут» и Вероника Котешова

​В Сургуте подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление в Сургуте победили «Газпром трансгаз», «Старый Сургут» и Вероника Котешова
Фото администрации Сургута

В Сургуте определили победителей ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление. В этом году творческое состязание проводилось в трёх номинациях: «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории» и «Лучшая новогодняя ёлка».

На конкурс поступило более 60 заявок от объектов образования, культуры, спорта, ЖКХ, градообразующих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Работы участников оценивала комиссия департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

Победители конкурса:

  • В номинации «Лучшая новогодняя ёлка» первое место заняла ёлка ООО «Газпром трансгаз Сургут», установленная на улице Университетской, 1.

  • В категории «Лучшее новогоднее оформление фасада» победителем стала индивидуальный предприниматель Вероника Котешова, чья работа украшает здание по адресу улица Ивана Захарова, 17.

  • В номинации «Лучшее новогоднее оформление территории» лидером стал историко-культурный центр «Старый Сургут».

По словам ведущего специалиста отдела архитектуры и художественного оформления департамента архитектуры и градостроительства Елены Ковтун, конкурс проводится для создания праздничной атмосферы в городе и привлечения сургутян к оформлению своих объектов. «Заявки принимались до 13 декабря, приняли участие более 60 человек. При оценке работ учитывалось использование фирменной атрибутики при оформлении новогодних объектов, индивидуальные дизайнерские и художественные решения, а также выразительные цветовые и световые приёмы. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы в городе с привлечением сургутян. Выражаем благодарность каждому участнику за инициативу и активное участие»», — подчеркнула она.

Особое внимание привлекло оформление территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Его композиции объединила тема семейных традиций. Как рассказала директор центра Елена Галеева, жителям и гостям города предложили множество фотозон, ледовые и световые инсталляции, посвящённые зимним забавам, украшению ёлок и новогодним персонажам.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится в январе в администрации города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:02, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ГИБДД призвала россиян, чьи водительские права были автоматически продлены в 2022 году, заменить их в 2025-м 782
  2. Россияне больше не смогут открывать карты иностранных платежных систем в Казахстане 726
  3. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 638
  4. ​Кто-то начал отмечать – в Тюмени голый мужик с трубой напал на посетителей супермаркета 589
  5. Пострадавшим от пожара в Лянторе оказывают все необходимую помощь — и поздравляют с Новым годом 553
  6. В МВД России назвали рекордную сумму, которую потерял один человек по итогам общения с мошенниками 534
  7. На черноморском побережье продолжают устранять нефтяное загрязнение 508
  8. В уходящем году мы еще раз поняли, что от каждого из нас зависит будущее нашего города и нашей страны 503
  9. В России завершен осенний призыв. В Сургуте и районе набрали 500 срочников 500
  10. ​Как справиться с одиночеством в праздники, если кажется, что все счастливы, кроме вас? 471
  1. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 4519
  2. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2903
  3. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 2133
  4. ​Мошенники придумали, как вытаскивать из людей деньги при помощи Telegram 2002
  5. Зимний старый Сургут: новый взгляд через нейросети // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1973
  6. В России могут ввести штрафы за использование VPN 1920
  7. В Казахстане разбился самолет, летевший из Баку в Грозный: что известно 1679
  8. ​Не думаю, что у правоохранителей есть ресурсы отслеживать и наказывать каждого пользователя VPN. Но показательные дела возможны 1661
  9. ​Станцию юннатов могут построить в сквере Речников Сургута 1532
  10. ​Новогоднее пожелание Сургуту: чтобы интересы города и его жителей были на первом месте, а девелоперы под это подстраивались 1527
  1. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9791
  2. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 5604
  3. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5070
  4. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 4844
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 4519
  6. ​Центр жизни 4139
  7. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4069
  8. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3926
  9. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3780
  10. Здание «Агентства воздушных сообщений» могло послужить культурному развитию Сургута. Но будет служить торговцам и банкирам 3303

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика