В Сургутском районе сгорел старый деревянный дом

В Лянторе произошло возгорание в многоквартирном деревянном доме, в результате которого пришлось эвакуировать 8 человек. Пожар был ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений, прибывших на место происшествия через 5 минут после получения сообщения. Один человек был спасен от гибели.

Сообщение о пожаре поступило в 15:35, и оперативно были начаты поисково-спасательные работы. На месте пожара работали подразделения МЧС России, которые быстро организовали эвакуацию и спасение людей. Пожар был полностью ликвидирован, а предварительная причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Для эвакуированных жильцов были подготовлены пункты временного размещения, соответствующие всем необходимым требованиям.

Важно отметить, что данный дом ранее был признан аварийным и включен в адресную программу расселения аварийного жилфонда на 2026 год. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главе Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать помощь пострадавшим семьям, в том числе подготовить информацию для принятия решения по обеспечению жильем.

Губернатор подчеркнул, что данный вопрос находится под его личным контролем.