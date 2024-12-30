В Сургуте произошло ДТП с участием скорой помощи, внутри которой была беременная женщина

В Сургуте произошла авария с участием машины скорой помощи. По информации СургутИнформ-ТВ, автомобиль скорой помощи, включая спецсигналы, направлялся в Центр охраны материнства и детства. В машине находились медики и беременная женщина из Нефтеюганска.

По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улиц Университетская и Пролетарский, когда девушка, управляющая автомобилем «Фольксваген», не уступила дорогу и врезалась в скорую помощь.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Беременную женщину все же доставили в Центр охраны материнства и детства. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.