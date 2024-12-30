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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря 2024 в 14:55
    1479 0
  • ​С Новым годом!

    ​С Новым годом!

    31 декабря 2024 в 20:55
    373 0
  • ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список

    ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список

    31 декабря 2024 в 19:19
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​В Сургуте ввели почти 320 тысяч квадратных метров жилья – на 40 тысяч больше плана

Сургут перевыполнил план по вводу жилья в 2024 году

​В Сургуте ввели почти 320 тысяч квадратных метров жилья – на 40 тысяч больше плана
Фото t.me/slepovsurgut

Сургут перевыполнил план по вводу жилья в 2024 году. Об этом в своем посте в соцсетях рассказал глава города Максим Слепов. Он подчеркнул, что один из основных итогов года — введение в эксплуатацию 318 тысяч квадратных метров жилья, что на 13% выше запланированного показателя в 282,2 тысячи квадратных метров. «Город растёт. Серьёзный итог 2024 года — введено 318 тысяч квадратных метров жилья. В том числе почти 61 тысяча квадратов ИЖС», — написал градоначальник.

Кроме того, Слепов подчеркнул значимость решения, принятого на уровне города и округа, о дальнейшем развитии Сургута в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Важным шагом стало проведение Градостроительного совета Югры, который возглавил лично губернатор региона Руслан Кухарук. В рамках совета было рассмотрено несколько крупных проектов, в том числе проект КРТ на участке бывшего совхоза «Северный». На этом участке, помимо жилых кварталов, появятся новые социальные объекты — школа на 300 мест и детский сад на 260 мест.

«На первом заседании совета был принят проект КРТ на участке бывшего совхоза «Северный». Наряду с жилыми кварталами там должны появиться школа на 300 мест и детский сад на 260 мест», — сообщил Слепов.

В рамках программы также продолжается работа по доработке проектов КРТ для микрорайонов «Ядро центра города Сургута» и 27 А. Сургут стал первым городом в округе, который приступил к реализации концепции КРТ в 1-м и 2-м микрорайонах. Глава города рассматривает этот механизм как важный инструмент для создания современной социальной инфраструктуры и комфортной городской среды.

«Рассматриваю этот механизм как отличный инструмент создания социальной инфраструктуры и комфортной среды одновременно со строительством жилья с привлечением средств инвесторов», — добавил Максим Слепов.


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30 декабря 2024 в 11:17, просмотров: 708, комментариев: 0
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