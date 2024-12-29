В Сургуте назначили нового председателя комитета внутренней и молодежной политики

На должность председателя комитета внутренней и молодежной политики Сургута назначили Андрея Саликова. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«С 2015 года Андрей Саликов работал помощником депутата, заместителя Председателя Тюменской областной Думы Галины Резяповой. В 2023 году был избран в Думу города Сургута седьмого созыва. В декабре 2024 года по собственному желанию снял с себя полномочия депутата», – передают в источнике.

Напоминаем, что 20 декабря, на 32-ом торжественном заседании Думы Сургута избрали нового председателя седьмого созыва. Им стал Александр Олейников, который почти полгода находился в статусе исполняющего обязанности.