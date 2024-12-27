Контролеры общественного транспорта Сургута поймали более 30 тысяч «зайцев» за шесть месяцев

Сургутские контролеры за шесть месяцев поймали более 30 тысяч пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без билета. Об этом сообщили в транспортном предприятии СПОПАТ, передает СургутИнформ-ТВ.

«Как отмечает перевозчик, после того как факт нарушения выявлялся, большинство таких пассажиров все же оплачивали проезд. Исключение составили дети до 16 лет и те, у кого банковские карты попадали в так называемый «Стоп-лист», – рассказали в источнике.

Директор СПОПАТ Кирилл Киселев отметил, что контролеры регулярно посещают автобусы для проверки оплаты проезда.