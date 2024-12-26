Сургутскую станцию юннатов переселят в 28 микрорайон

Сургутскую станцию юннатов могут построить в сквере Речников. Территорию в 28 микрорайоне уже зарезервировали для этих целей, сообщил глава города Максим Слепов во время пресс-конференции.

«Я не понаслышке знаю о проблеме с действующей станцией юннатов. Она находится рядом с домом моих родителей, приносит неудобство ближайшим домам. Решение разместить ее в здании бывшего детского сада было временным. За эти годы станция получила интенсивное развитие, там работает очень ответственный коллектив, который долго выживает в приспособленных условиях. Это совершенно потрясающий объект, полезный для детей», − отметил мэр.

На протяжении многих лет станция юных натуралистов вместе с мини-зоопарком располагалась в бывшем детском саду на проезде Дружбы, который находится в плачевном состоянии.

Напоминаем, что незавершенное здание станции юных натуралистов на Университетской снесут, чтобы построить там дом для театра актера и куклы «Петрушка».

Интервью о змеях, находящихся в зоологической коллекции МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» Сургута − на сайте siapress.ru.