Афиша предновогодних мероприятий в Сургуте

29 декабря

Сказочное представление «Золушка»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 10:00, 12:30 и 15:00.

В преддверии Нового года для сургутян оживет добрая и волшебная сказка «Золушка» ‒ известная история братьев Гримм о девушке, мечтающей попасть на бал и встретить своего принца. В программе вечера: игры, загадки, песни, танцы, встреча с Дедом Морозом и знакомыми всем персонажами.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: 370 рублей. 6+

Музейный праздник «Елка на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Взрослых и детей приглашают ощутить сказочную атмосферу вместе с героями известного произведения «Щелкунчик». Участников мероприятия ждут интересные конкурсы, а также увлекательные мастер-классы по созданию «сырной» короны и елочной игрушки.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

Мастер-класс «Новогодняя ель»

Место проведения: Сургутский Художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить мастер-класс по изготовлению новогодней декоративной композиции. Работа будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 0+

Психологический лекторий «Новый год: везет тому, кто «везет»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

В библиотеке Сургута состоится встреча на тему «Новый год: везет тому, кто «везет», которую проведет психолог-консультант, медиатор, директор АНО «Центр медиации Сургута и Сургутского района» Любовь Перлова. Участники мероприятия поговорят об успехе в жизни.

Телефон для справок: 28-56-93 (доб. 114). Вход свободный. 16+

30 декабря

Новогоднее представление «Морозко»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16. Время: 9:00.

Для детей состоится музыкальный спектакль по известный всем сказке «Морозко». История затронет важные темы любви и сострадания, а также испытаний на пути к мечте и счастью. Ребята также встретятся с любимыми героями ‒ красавицей Настенькой, ее сестрой Марфушей и новогодним волшебником Морозко. После представления гостей мероприятия ждет игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мероприятие рекомендовано для детей от двух до 12 лет.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: детский ‒ 1 500 рублей, взрослый ‒ 500 рублей. 0+

Премьера концертной программы «КРУТОЙ Новый год»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой концертный зал. Время: 18:00.

Оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» приглашает жителей и гостей города на предновогоднюю премьеру концертной программы, которая будет посвящена творчеству российского, эстрадного композитора Игоря Крутого. В зале филармонии прозвучат самые популярные песни, такие как «Мадонна», «Незаконченный роман», «Пальма де Майорка» и многие другие.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Новый год в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на традиционное новогоднее шоу, на котором выступят лучшие городские рок-группы: банда «Автобус номер 6», шугейз-бэнд с известными персонажами «Endless Shimering», а также «Космопорт18» с кавер-программой песен группы «Космопорт17». Возможны и дополнительные неожиданные гости.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+