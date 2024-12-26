Дом пионеров в Сургуте вновь планируют реконструировать

На итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов прокомментировал планы по возвращению к жизни здания Дома пионеров. По его словам, оно находится в аварийном состоянии, однако найдено решение, которое позволит сохранить его историческую ценность.

«У нас в августе прошел архитектурно-художественный совет, на котором мы разработали концепцию сохранения исторической ценности объекта. К сожалению, должен признать, что он находится в аварийном состоянии и сохранить его в таком виде просто не получится. Это заключение специалистов. Но мы нашли выход из этой ситуации: тот проект, который разработан, был инициирован именно нашими специалистами нашего музея, общественниками, архитекторами. Сотрудники музея согласились, что реализация в таком виде будет правильной», – отметил глава города.

Слепов подчеркнул, что теперь главная задача − найти инвестора для реализации проекта.

«Мы сохраняем историческую память о нахождении там школы под рабочим названием Дом пионеров. Мы сохраняем этот объект. Еще раз, мы часть здания преобразуем. И там получится совершенно потрясающее место притяжения», − добавил мэр.

Подробности о дальнейшем развитии проекта планируется озвучить в ближайшее время.

Напомним, что обсуждения о восстановлении Дома пионеров в Сургуте идут уже много лет. Для многих горожан, особенно старожилов, это здание остается знаковым местом.

Однако процесс реконструкции так и не начался. С 2008 года деревянное двухэтажное строение фактически заморожено. Несмотря на многочисленные обращения граждан и журналистов, ситуация остается без изменений. В 2018 году администрация города сообщала о завершении проектно-изыскательских работ, целью которых было сохранение внешнего облика и этажности здания. Кроме того, в 2019 году шли разговоры о том, что Дом пионеров восстановят в том же виде с использованием натуральных материалов.