Капитальный ремонт крыльца мэрии Сургута близится к завершению

В Сургуте завершается капитальный ремонт крыльца мэрии. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в ходе итоговой пресс-конференции.

«Работу с крыльцом администрации заканчиваем. Смонтировали лифт для инвалидов, световую надпись. До конца рабочей недели должны закончить работы», – заявил мэр Сургута.

Напомним, что на ремонт крыльца мэрии Сургута выделили 20,5 млн рублей. Работы планировали завершить еще в конце августа. Однако окончание ремонта отложили до декабря из-за задержки поставок материалов, необходимых для отделки фасада и входной группы.