Более 12 миллионов рублей направила Сургутская ГРЭС-2 на благотворительность

В общей сложности на благотворительные цели в текущем году Сургутская ГРЭС-2 направила свыше 12 миллионов рублей. Так, были перечислены средства на покупку медицинского оборудования для двух сургутских городских поликлиник (№№ 2,3) на сумму более 3 млн рублей. Оплачено приобретение специального автомобиля – социального такси для сургутского отделения всероссийской общественной организации инвалидов («СОИ ВООИ»).

Сургутская общеобразовательная школа №19 выполнила декорирование входной группы здания и приобрела контейнер для сбора использованных элементов питания.

Спортивные организации, в частности волейбольная академия им. Р.Т Хабибуллина и школа олимпийского резерва «ОЛИМП» закупили экипировку для подопечных.

7 июня в Сургутском художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Вдохновленные Севером», объединившей не только полотна выдающихся мастеров, но и северные музеи, в собраниях которых они хранятся. Выставка была организована при финансовой поддержке филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

Поддержка социальных учреждений полностью соответствует принципам ESG, принятым в ПАО «Юнипро» в области социальной ответственности перед обществом.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании – 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 302 от 25 апреля 2023 года 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащих концерну Uniper SE, переданы во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии

и мощности. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации

и инжиниринга в Российской Федерации.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 300,243 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5702 МВт), Березовская ГРЭС (2420 МВт),

Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Производство электроэнергии в 2023 году – 56,5 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 1926,0 тыс. Гкал.