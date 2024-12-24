Огнеборцы Сургута спасли от пожара ребенка и троих взрослых

В Сургуте на улице Просвещения загорелась квартира в пятиэтажном доме. Через три минуты после сообщения о возгорании на место прибыли пожарные, которые спасли ребенка и троих взрослых от огня, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО в своих соцсетях.

«Наблюдалось открытое горение и дым из окон на третьем этаже. Руководитель тушения пожара немедленно организовал эвакуацию, поиск и спасение людей. 27 человек эвакуировались самостоятельно, ребенка с пятого этажа и троих взрослых с лестничных площадок пожарные вывели из задымленной зоны с помощью спасательных устройств. Четверо спасенных переданы медицинским работникам скорой помощи», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент органы дознания МЧС России устанавливают причины возгорания. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.