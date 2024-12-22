Современная экспозиция «Открывая тайгу» появится в ИКЦ «Старый Сургут»

В историческом центре Сургута – на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут» по улице Энергетиков, 2 – создадут современную экспозицию «Открывая тайгу», посвященную крупнейшему сухопутному биому мира. Проект расскажет о богатстве и особенностях тайги: дремучих лесах, диких животных и суровом климате. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Стоимость проекта – чуть более восьми миллионов рублей. В поддержку проекта было собрано более 700 подписей жителей города», – говорится в сообщении.

Экспозиция объединит современные музейные технологии, включая VR-очки, с помощью которых посетители погрузятся в атмосферу заповедника «Юганский», где понаблюдают за жизнью диких животных. Жители и гости города также смогут участвовать в экскурсиях, мастер-классах и познавательных программах.

Ранее стало известно, что в 39 микрорайоне Сургута появится скейт-парк.