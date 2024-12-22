В 39 микрорайоне Сургута появится скейт-парк

Жители Сургута добились создания скейт-парка в 39 микрорайоне. Его планируют построить в 2025 году в рамках инициативного проекта, говорится на сайте администрации города.

«Инициаторы обозначили в своем проекте проблему недостаточности спортивных площадок в мкр.39 и отметили важность вовлечения детей, молодежи в активные формы досуга на свежем воздухе», – говорится в сообщении.

Проект состоит из двух этапов. В 2024 году были выполнены проектные и изыскательские работы. На 2025 год запланировано строительство и монтаж всех необходимых конструкций. Стоимость второго этапа оценивается в 6,5 млн рублей.

Поддержку инициативе выразили более 470 сургутян, поставивших свои подписи.

Скейт-парк станет частью комплексного благоустройства микрорайона. Рядом с ним построят универсальную спортивную площадку, а также обустроят удобные и безопасные тротуары для доступа к спортивным зонам.

Ранее сургутяне остались без скейт-парка около парка «За Саймой». Конструкции отправили в утиль из-за аварийного состояния.