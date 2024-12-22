Дума Сургутского района утвердила бюджет на 2025 год

Дума Сургутского района приняла бюджет на 2025 год с доходами в 22,1 млрд рублей и расходами в 23,1 млрд рублей. Дефицит в 932 млн рублей покроют за счет продажи акций и остатков средств на счете на 1 января финансового года, рассказал в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

Основной упор сделан на социальные расходы – 56 процентов бюджета пойдет на образование, культуру, спорт и социальную политику. На жилищные программы выделено около четырех миллиардов рублей. Эти средства направят на покупку жилья для переселенцев, выплаты молодым и многодетным семьям, снос расселенных домов.

«Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 млрд рублей до 6,1 млрд. Средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство», – говорится в сообщении.

Почти 924 млн рублей пойдет на образование, включая строительство школы на 1 100 мест в Белом Яре. На культуру и спорт выделено 779 млн рублей, в том числе на завершение строительства культурно-досугового центра в Солнечном и музея «Барсова Гора».

На коммунальную инфраструктуру запланировано 286 млн рублей. Эти средства направят на строительство водоочистных и канализационных сооружений.

На дорожное строительство выделено 106 млн рублей, а на благоустройство и ремонты социальных объектов – 764 млн рублей.

Напоминаем, в Сургуте планируют потратить рекордные 51,5 млрд рублей.