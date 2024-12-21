Депутат Думы Сургута поздравил коллектив естественно-научного лицея с юбилеем

Вчера, 20 декабря, естественно-научный лицей Сургута отметил свой полувековой юбилей. За 50 лет у школы сохранился высокий уровень подхода к обучению, говорится в соцсетях Думы города.

«За эти пять десятилетий у школы не изменился подход к обучению – только высокий уровень! И результаты конкурсов разных уровней только подтверждают, что подход этот – правильный: за последние четыре года призерами Всероссийской Олимпиады стали 108 учеников лицея! Двадцать выпускников награждены медалями «За особые успехи в обучении», – указали в сообщении.

Выпускниками естественно-научного лицея в разные годы были депутаты Думы Сургута Андрей Саликов, Богдан Гужва и депутат окружной Думы Ринат Айсин.

Несколько лет одним из преподавателей лицея был депутат Виктор Рябчиков. Именно он поздравил коллектив школы с юбилеем и вручил награды Думы города учителям начальных классов Раисе Борисовой и Татьяне Масловской, учителю русского языка и литературы Ирине Мальцевой, учителю биологии Наталье Чуваковой и учителю истории и обществознания Галине Гусевой.